Corona-Maßnahmen

Sachverständige äußern offenbar deutliche Kritik

Der Sachverständigenausschuss zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen übt in seinem Bericht offenbar tiefgreifende Kritik an Politik und Behörden. Das berichtet die "Welt am Sonntag" kurz vor der Vorstellung. Demnach bemängeln die Forschenden insbesondere die Datenlage. Während andere Staaten die Wirkung der Maßnahmen wissenschaftlich begleitet hätten, sei das in Deutschland weitgehend unterblieben.

01.07.2022