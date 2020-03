Die Wirtschaft in Deutschland wird wegen der Corona-Pandemie nach Einschätzung der sogenannten Wirtschaftsweisen spürbar schrumpfen.

Das Fachgremium hat einen Sonderbericht veröffentlicht. Darin gehen die Experten im besten Fall von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 2,8 Prozent in diesem Jahr aus. Sollten die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie und die Erholung der Wirtschaft länger dauern, könnte der Rückgang auch doppelt so hoch ausfallen.



Die Wirtschaftsweisen empfehlen Deutschland ein Konjunkturprogramm. Dieses solle aber erst in Kraft treten, sobald die Einschränkungen beendet seien. Für das kommende Jahr rechnen die Fachleute in allen Szenarien wieder mit einem Wachstum der Wirtschaft.