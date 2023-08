Frühkindliche Bildung

Für Kinder mit Migrationshintergrund funktioniert die Integration in den Kitas noch nicht zufriedenstellend. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Volkmar Heinz)

Der Bedarf in der frühkindlichen Bildung werde hier noch nicht hinreichend berücksichtigt, heißt es in einer Erklärung zum zehnten Jahrestag der Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz. Zugleich betonten die Experten, dass es zuletzt Fortschritte gegeben habe. So sei etwa die Sprachbildung deutlich ausgebaut worden. Laut Sachverständigenrat nutzten 2020 etwa 43 Prozent der Kinder unter drei Jahren ohne Migrationshintergrund einen Kitaplatz, bei Kindern mit Migrationshintergrund waren es nur 21 Prozent. Auch bei den älteren Kindern gebe nach wie vor einen Unterschied. Gründe seien die Kosten, ein geringeres Vertrauen gegenüber den Einrichtungen und fehlendes Wissen über pädagogische Konzepte.

Seit 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder mit vollendetem ersten Lebensjahr.

