Der Ökonom Peter Bofinger zieht nach 15 Jahren als Sachverständiger unter den sogenannten Wirtschaftsweisen eine positive Bilanz.

Bofinger sagte im Dlf, er glaube schon, dass sich die Diskussion hierzulande mehr in seine Richtung verschoben habe. Zur Zeit der Agenda 2010 habe er angefangen und damals deutlich mehr in Opposition zur allgemeinen Wirtschaftspolitik gestanden.



Heute fühle er sich mehr im Einklang mit dem Regierungshandeln und mit der Ausrichtung der Regierungspolitik als es damals der Fall gewesen sei. Als Beispiel führte Bofinger den Mindestlohn an, für den er sich immer ausgesprochen habe. Außerdem habe er sich immer für eine Industriepolitik eingesetzt, in die der Staat lenkend eingreift. Er freue sich sehr, dass Wirtschaftsminister Altmaier das jetzt aufgegriffen habe.



Bofinger betonte, es habe in seiner Zeit im Sachverständigenrat auch Einigkeit gegeben - vor allem in Fragen der Finanzkrise. Man habe jedoch relativ spät erkannt, wie man damit umgehe und welche Lösungsansätze man für ein stabileres Finanzsystem brauche.



Der Ökonom räumte allerdings auch ein, dass die Stimmung unter den sogenannten Wirtschaftsweisen zu Beginn seiner Amtszeit 2004 sehr schlecht gewesen sei. Dies habe auch an ihm gelegen: "Ich war da vielleicht etwas zu nassforsch aufgetreten, sodass die Kollegen durchaus mit Recht verschnupft reagiert haben."



Auch aktuell sei der Sachverständigenrat in einer schwierigen Situation. Selten sei der Ausblick so unsicher gewesen wie zur Zeit: "Ob es jetzt der Brexit ist oder ob es jetzt der Handelskrieg ist, ob es die wirtschaftliche Situation in China ist". Es sei wichtig, sich frühzeitig zu überlegen, wie man prophylaktisch eingreifen könne.