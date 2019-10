Der Landesbischof der evangelischen Kirche in Sachsen, Rentzing, zieht die Konsequenzen aus Vorwürfen und legt sein Amt Endes des Monats nieder.

Die Leitung der Landeskirche habe seinen Verzicht angenommen, sagte Synodalpräsident Guse nach einer Sondersitzung in Dresden. Der 52-jährige Rentzing war wegen der Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung in die Kritik geraten. Außerdem war bekannt geworden, dass er als Student in den Jahren 1989 bis 1992 Texte für die rechte Zeitschrift "Fragmente" verfasst hatte.