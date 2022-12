In einem Schreiben an den Fraktionsvorsitzenden Urban teilte er mit, dass er aus der Partei und der Landtagsfraktion austreten werde. Er wolle aber weiter Abgeordneter bleiben. Zur Begründung verwies Teichmann unter anderem darauf, dass sich die AfD öffentlich zu wenig von extremistischen Personen, Vereinigungen oder Parteien wie den "Freien Sachsen" abgrenze. Die Einstufung der AfD als rechtsextremistisch sei nur noch eine Frage der Zeit, heißt es in dem Schreiben Teichmanns weiter.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.