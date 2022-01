Der CDU-Politiker Marco Wanderwitz (imago stock&people/Metodi Popow)

Sein Nachfolger im Amt des Ostbeauftragten der Bundesregierung, der SPD-Politiker Schneider, wertete den Vorfall als - Zitat - "weiteren Beleg für die Radikalisierung und Enthemmung von Teilen der Bevölkerung". CDU-Generalsekretär Ziemiak betonte, der Anschlag sei keine Form von Protest, sondern einfach nur kriminell. Der Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner schrieb auf Twitter, Gewalt habe in der demokratischen Auseinandersetzung keinen Platz.

Unbekannte hatten an den Feiertagen ein Fenster von Wanderwitz' Wahlkampfbüro in Zwönitz beschädigt - laut Polizei vermutlich mit Pyrotechnik. Wanderwitz selbst brachte den Vorfall mit den Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Verbindung. Verschiedene Gruppen hätten die Gesellschaft in Sachsen vergiftet, die Demokratie sei in großer Gefahr.

In Köln wurde in der Silvesternacht auch das Wahlkreisbüro von Bundesgesundheitsminister Lauterbach beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt.

