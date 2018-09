Der sächsische Landtag befasst sich am Nachmittag mit den Ausschreitungen und dem Verhalten der Polizei bei den Demonstrationen in Chemnitz. Auf Antrag der Grünen kommt dazu in Dresden der Innenausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es auch um die Unterbesetzung der Polizei bei den Protesten vor einer Woche.

Innenminister Wöller soll Auskunft darüber geben, warum die Polizei trotz erkennbarer Mobilisierung der rechten Szene nicht mit ausreichenden Kräften vor Ort war.



Am Abend werden in Chemnitz tausende Menschen zu einem Gratis-Konzert gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt erwartet. Angekündigt sind unter anderem die Bands Die Toten Hosen, Kraftklub und Feine Sahne Fischfilet. Das Motto lautet "Wir sind mehr". Über 30.000 Menschen haben sich auf Facebook als "teilnehmend" eingetragen. Wegen des erwarteten Andrangs wurde der Standort für die Konzertbühne vom Karl-Marx-Denkmal zum großen Parkplatz an der Johanniskirche geändert.



Am Denkmal hatten rechte Gruppierungen in den vergangenen Tagen demonstriert. Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Zu Beginn soll es eine Schweigeminute für den 35-jährigen Deutschen geben, der am vorletzten Wochenende durch Messerstiche tödlich verletzt worden war.