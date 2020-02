Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat mit einer Kleinen Anfrage zur Zahl der "gebärfähigen Frauen" im Freistaat für Irritationen gesorgt. Die anderen Parteien nennen die Anfrage "tendenziös" und "geschmacklos".

In der Kleinen Anfrage an die Landesregierung wird neben der Veränderung der "Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter in Sachsen" in den Jahren 2010 bis 2018 auch die "Nationalität bzw. Staatsangehörigkeit" dieser Frauen abgefragt Der Antragsteller Rolf Weigand, Chef der Jungen Alternative in Sachsen, reagierte laut Mitteldeutschem Rundfunk (MDR) nicht auf eine Interviewanfrage. Die sächsische AfD-Fraktion habe jedoch per E-Mail mitgeteilt, dass die Anfrage der "parlamentarischen Arbeit" diene. Weigand werde sich äußern, sobald die Staatsregierung auf die Anfrage geantwortet habe.

"Typisch für die AfD"

Anfragen in diesem Stil sind für die AfD nicht ungewöhnlich: Ein bayerischer AfD-Abgeordneter hatte schon im vergangenen Jahr die "Geburtenrate in Bayern von deutschen und nichtdeutschen Müttern" abgefragt. Vor zwei Jahren erkundigten sich Abgebordnete der AfD-Fraktion im Bundestag in einer Kleinen Anfrage nach der "Steigerung der Geburtenrate in Deutschland mithilfe familienpolitischer Maßnahmen". Es würden "zu wenige deutsche Kinder geboren", heißt es in dieser Anfrage. Auch in ihrem Parteiprogramm fordert die AfD in dem Kapitel "Mehr Kinder statt Masseneinwanderung" eine "aktivierende Familienpolitik", um eine "höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung" zu erreichen.



Die Geschäftsführerin der Linken im sächsischen Landtag, Buddeberg, meint denn auch, die Anfrage sei "typisch für die AfD", damit werde Angst geschürt. Sie sagte dem MDR, hier würden Verschwörungstheorien vom Bevölkerungsaustausch bedient, das treibe eine Spaltung in der Gesellschaft voran.

"Geschmacklos" und "tendenziös"

Für den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU im sächsischen Landtag, Meyer, ist die Anfrage tendenziös. Die AfD stelle immer wieder Fragen, die man politisch einseitig interpretieren könne. Dabei sei es unbestritten, dass Sachsen auch Zuwanderung brauche und für Familien attraktiver werden müsse.



Der Generalsekretär der sächsischen SPD, Homann, sprach von "der üblichen Empörungsstrategie", die bei Facebook sicher von rechten Gruppen aufgegriffen werde. Er rät zur Gelassenheit und sagt: "Wir sollten die Vielfalt in unserem Land verteidigen."



Die Sprecherin für Gleichstellung der Grünen, Hammecke, erklärte, unklar sei, was genau tatsächlich als gebärfähiges Alter von der AfD akzeptiert werde. Sie selbst wäre eigentlich ganz glücklich, "wenn darüber kein Register geführt werden würde, welche Frauen jetzt irgendwie bereits in der Menstruationspause gekommen sind oder sonstiges".