Das Parlament stellte mit großer Mehrheit - ohne die Stimmen der AfD - die sogenannte epidemische Lage fest. Sachsen hat derzeit mit 1.234 die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Konkrete Schritte hingen von der Gesetzeslage auf Bundesebene ab, sagte Ministerpräsident Kretschmer.

SPD, Grüne und FDP wollen wegen der Corona-Lage noch in dieser Woche Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschließen. Dazu kommt der Bundestag morgen Mittag zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Die Abstimmung soll nach zweiter und dritter Lesung am Freitag erfolgen. Unter anderem soll die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeheimen enthalten sein. Außerdem sollen den Ländern mehr Einschränkungen erlaubt werden, wie etwa Schließungen der Gastronomie und eine Beschränkung von Übernachtungs-Angeboten. Die Pläne bedürfen auch der Zustimmung des Bundesrats.

