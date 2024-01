Proteste der Bauern

Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sieht großen Unmut in weiten Teilen der Bevölkerung. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler )

Die Worte von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, wonach die Regierung nicht erpressbar ist, seien ein Unding in einer Demokratie, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die Koalition mache, was sie wolle. Es sei überhaupt kein Gespür dafür vorhanden, wie der Unmut nicht nur bei den Bauern wachse, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Daher sei es nun dringend geboten, sich an einen Tisch zu setzen und einen Konsens auszuloten, forderte Kretschmer.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.