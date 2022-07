Waldbrände

Der Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz breitet sich weiter aus. (picture alliance/dpa/Robert Michael)

Man müsse sich darauf einstellen, dass man vielleicht erst in Tagen oder Wochen von wirklicher Entspannung sprechen könne, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Bad Schandau. Der Regierungschef sprach von einer großen und schweren Aufgabe. Zuvor war er mit einem Hubschrauber über das Waldbrandgebiet geflogen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Feuerwehr und Katastrophenschützer versuchen seit Tagen, im Elbsandsteingebirge einen verheerenden Brand unter Kontrolle zu bekommen. Ein zweiter wütet an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze.

Kretschmer sicherte den betroffenen Regionen finanzielle Wiederaufbauhilfe zu. In einer Zeit, in der es immer trockener werde, müsse man über eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes sprechen. Der Ministerpräsident erwähnte Schneisen, Wasserhaltung in den Wäldern und die Entfernung von Totholz.

Zuvor hatte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern im Kampf gegen Naturgewalten beschworen. Die SPD-Politikerin sagte in einem Telefonat mit Kretschmer, es sei schrecklich, ansehen zu müssen, wie die Flammen das Naturerbe Sächsische Schweiz förmlich verschlängen. Lambrecht fügte hinzu, ob im Kampf gegen die Pandemie, gegen das Hochwasser oder gegen die Flammen, nur gemeinsam habe man eine Chance. Derzeit ist die Bundeswehr mit rund 40 Soldatinnen und Soldaten im Elbsandsteingebirge im Einsatz und unterstützt die Löscharbeiten mit sechs Hubschraubern.

