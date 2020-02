Der Jazz- und Schlagersänger Bill Ramsey hat das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten.

Der Berliner Kultursenator Brosda sagte bei der Verleihung, in der Zeit des Wirtschaftswunders habe Ramsey die deutsche Unterhaltungsmusik um amerikanische Musikfarben bereichert. Er habe Songs geschaffen, die viele berührten und die bleiben werden. Zudem habe Ramsey als Gastdozent für Jazz-Gesang maßgeblich zum Erfolg der Popularmusik-Ausbildung an der Hamburger Musikhochschule beigetragen.



Der Sänger - mit vollem Namen William McCreery Ramsey - wurde 1931 in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio geboren. In Deutschland ist er unter anderem mit Schlagern wie "Souvernirs", "Pigalle" und "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" bekannt. Zudem spielte er in fast 30 Filmen mit und trat in vielen Fernsehsendungen auf. Der Sänger lebt seit 1991 in Hamburg.