Der US-Rocksänger Meat Loaf ist tot.

Das wurde auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Der Sänger, der eigentlich Marvin Lee Aday hieß, erlangte mit seinem Album "Bat out of Hell" im Jahr 1977 Weltruhm. Es wurde 43 Millionen Mal verkauft. Auch in der Rolle des Eddie im Film "Rocky Horror Picture Show" wurde er einem großen Publikum bekannt.

