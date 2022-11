Aufnahme von Christine McVie mit Fleetwood Mac im November 2018 in San Jose, Kalifornien. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / imageSPACE)

Das teilte die Band in den sozialen Netzwerken mit. McVie starb im Alter von 79 Jahren. Sie schrieb auch Songs wie "Little Lies", "Everywhere" oder "Don’t Stop". McVie war von 1970 bis 1998 und seit 2014 bis zu ihrem Tod Mitglied von Fleetwood Mac. In einer Würdigung der Band heißt es, McVie sei die beste Musikerin gewesen, die man in einer Band, und die beste Freundin, die man im Leben hätte haben können.

