Luedji Lunas kraftvolle Texte erzählen von der Suche nach Identität, vom Leben in einer patriarchalischen Gesellschaft und vom Rassismus in Brasilien. Auch sie selbst war als Kind rassistischen Übergriffen ausgesetzt – eine schmerzhafte Erfahrung, die sie in ihrer Kunst verarbeitet. Ihr aktuelles Programm "Um Corpo no Mundo" (Ein Körper in der Welt) thematisiert zudem die Sehnsucht nach der durch den transatlantischen Sklavenhandel verloren gegangenen Heimat Afrika.

Aufnahme vom 6.7.2019 beim Rudolstadt Festival