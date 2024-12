Die Sängerin Parastu Ahmadi hat im Iran ein Konzert gegeben - ohne Kopftuch. (Screenshot Youtube / Parastoo Ahmadi, abgerufen am 13.12.2024)

Parastus hr Anwalt berichtete, die Sängerin sei im Norden des Landes festgesetzt worden, die beiden Musiker in ihrem Studio in der Hauptstadt Teheran. Die drei seien an einem ihm unbekannten Ort und hätten keinen Kontakt zur Außenwelt, sagte er dem Internetportal "Emtedad".

Strenge Regeln für Frauen

Die iranische Justiz hatte zuvor bereits Ermittlungen aufgenommen. Das Justizportal Mizan teilte mit, das Konzert von Parastu Ahmadi sei illegal gewesen und habe weder den rechtlichen noch den kulturellen Regeln entsprochen. Die 27-Jährige hatte ihren Auftritt im Iran bei Youtube gestreamt. Das Video wurde innerhalb von zwei Tagen fast eine Million Mal angeklickt.

Im Iran gelten strike Bekleidungsregeln für Frauen, die durch ein neues Gesetz mit teils drastischen Strafen weiter verschärft werden sollen. Zudem ist es Frauen untersagt, in der Öffentlichkeit solo zu singen. Menschen im In- und Ausland hatten die Frau in Online-Medien für ihre Initiative gelobt.

