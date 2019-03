Nach bisher überwiegend rein akustischen Produktionen setzt die Hamburger Sängerin dabei auch behutsam auf elektronische Keyboard-Sounds und lässt ihre Wurzeln in der Popmusik der 1970er-Jahre – etwa von Stevie Wonder oder Joni Mitchell – durchscheinen. Beim Konzert in der Bonner Bundeskunsthalle gab es dabei auch Gelegenheit für ihre Mitmusiker zu ausgiebigen Improvisationen.

Ulita Knaus - Gesang

Tino Derado - Piano

Achim Rafain - E-Bass

Tupec Mantilla - Schlagzeug, Perkussion

Aufnahme vom 29.4.2018 aus der Bundeskunsthalle Bonn