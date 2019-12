Marie Fredriksson, die ehemalige Sängerin der schwedischen Gruppe "Roxette", ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Wie ihr Management mitteilte, erlag sie einem langjährigen Krebsleiden. "Roxette" hatten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zahlreiche Hits, darunter "The Look", "It must have been Love" und "Listen to your Heart".