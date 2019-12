Zum Abschluss des 150-Jahre-Jubiläums der Wiener Staatsoper öffnet sich in dieser Sendung eine Zeitkapsel aus der Ära Karajan. In Wagners Parsifal versammelten sich als Blumenmädchen lauter Sängerinnen, die zumindest in Wien große Stars waren. Manche wurden auch international bekannt, andere schafften es eben gerade nicht.

Daran erinnert sich der Wiener Opernexperte Peter Dusek, ein Enthusiast seit besagter Epoche. Damals hatte sich in Wien eine besondere Fankultur entwickelt. Sängerinnen hielten Hof bei Kaffee und Kuchen. Dafür wurden sie vom Publikum unterstützt, auch wenn sie einmal nicht so gut in Form waren.

So freundlich war das Umfeld aber nicht überall. Und oftmals kommen die großen Chancen nicht zum richtigen Zeitpunkt, und mit etwas Pech muss man die sehr gute Sängerin neben einer Ausnahmeerscheinung bleiben.