Heute findet der "Safer Internet Day" statt. Der Aktionstag soll für Chancen und Risiken der Internet-Nutzung sensibilisieren. Die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen steht im Fokus - aber der Tag richtet sich auch an die, die ihnen diese Kompetenz vermitteln sollen: Erwachsene, insbesondere Eltern und Lehrende.

Bundesbildungsministerin Karliczek will deswegen unter anderem die Medienbildung in den Schulen fördern. Für Lehrerinnen und Lehrer solle es Weiterbildungsangebote geben, sagte die CDU-Politikerin anlässlich des "Safer Internet Day".



Karliczek betonte, bei der täglichen Informationsflut sei es oft schwierig, Meinungen und Fakten zu unterscheiden. Influencer und Idole könnten dabei Meinungen lenken - und Kinder und Jugendliche kämen oft gar nicht auf die Idee, ihre Botschaften kritisch zu hinterfragen.



Aber der Einfluss von Influencerinnen und Influencern auf YouTube und Instagram ist nicht das einzige Thema, um das es am Tag des sicheren Internets geht.

Schnelle Hilfe bei Cybermobbing

Es ist inzwischen sechs Jahre her, dass der Selbstmord einer zwölfjährigen Kanadierin, Amanda Todd, die Welt aufgerüttelt hat: Nach Mobbing im Netz und auf dem Schulhof hatte das Mädchen einen Hilferuf auf YouTube

veröffentlicht und sich kurz darauf das Leben genommen. Seither hat sich das Problem verschärft. Werden Kinder in Sozialen Medien beleidigt, belaste sie das sehr, warnt Susanne Neuerburg von Juuuport, einer Beratungsstelle von Jugendlichen für Jugendliche, die im Internet oder in Messenger-Diensten wie WhatsApp gemobbt werden. Die Folge können Depressionen sein. Eltern und Lehrende sollten schon bei ersten Anzeichen wie plötzlicher Verschlossenheit oder schlechten Noten anbieten, über Probleme zu sprechen, erklärt Neuerburg.

Umgang mit persönlichen Daten

Ein Rat, der sich nicht nur an Kinder und Jugendliche richtet: Bei der Freigabe persönlicher Daten wie Telefonnummern, Adressen oder aktuellen Standorten ist Vorsicht geboten. Kinder gäben diese Informationen oft leichtfertig oder sogar unwillentlich frei, sagte Annika Vogel von der niedersächsichen Landesmedienanstalt dem Evangelischen Pressedienst. Einige Apps hätten darüber hinaus Zugriff auf GPS-Daten, Adressbücher oder die Kamera eines Smartphones, obwohl das für die Nutzung gar nicht notwendig sei. Auch Eltern sollten sich über eine verbesserten Datenschutz informieren.

Schutz vor Cybergrooming

Grooming ist der Fachbegriff für unterschiedliche Handlungen, die einen sexuellen Missbrauch vorbereiten, wie es auf der Webseite des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, heißt. Wenn Täter online nach ihren Opfern suchen, ist von sogenanntem "Cybergrooming" die Rede. Sie nutzen Soziale Netzwerke oder auch die Chatfunktion von Computerspielen, um den Kontakt zu Kindern herzustellen, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie schließlich zu manipulieren oder zu erpressen. Diese Handlungen seien als Vorbereitung zu sexuellem Kindesmissbrauch strafbar, auch wenn sie in einem Chatroom erfolgen, heißt es auf der Webseite des Missbrauchbeauftragten weiter. Das Strafrecht war in diesem Bereich unlängst noch einmal verschärft worden.



Die Täter versuchten zudem häufig, die sexuellen Übergriffe im Internet offline fortzusetzen, warnt der Missbrauchsbeauftragte. Es sei deswegen wichtig, dass Eltern und pädagogische Fachkräfte mit ihren Kindern oder Schülerinnen und Schülern über die Risiken sprechen und in diesem Zusammenhang auch das Versenden persönlicher Fotos oder Daten thematisieren. Kontaktanfragen von Unbekannten in Messenger-Diensten oder in Sozialen Netzwerken sollten generell nicht beantwortet werden, rät auch die Initiative Klicksafe der Europäischen Kommission.

Inhalte nach Alterstufen filtern

Sogenannte "Kinder-Suchmaschinen" oder die Installation von Diensten wie "Google Safe Search" helfen, den Zugriff auf Online-Inhalte nach Alterstufen zu filtern. Die Medienreferentin der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen, Eva Hanel, empfiehlt zudem, klare Vereinbarungen mit Kindern über ihre Internetnutzung zu treffen und Regeln festzuhalten. Spielerisch geht das zum Beispiel unter mediennutzungsvertrag.de.

Internet bietet auch Raum für Innovation

Die Organisation SOS Kinderdorf warnt aber auch davor, Kinder zu stark zu kontrollieren. Statt mit Panik und Verboten zu agieren, sollten Eltern ihre Kinder mit Interesse und klaren Regeln in die digitale Welt begleiten, erklärte Karen Silvester, die bei der Organisation für Medienbildung zuständig ist. Das Internet biete nicht nur Gefahren, sondern auch Raum für Innovation.



Die Psychologin Amy Orben von der University of Cambridge fordert zudem eine differenziertere Forschung über die Auswirkung der Nutzung digitaler Technik auf Kinder und Jugendliche. Bislang werden häufig die negativen Effekte thematisiert. Orben kritisiert, dass bestehende Studien nicht ausreichend zwischen den unterschiedlichen Arten der Mediennutzung unterscheiden. Zudem sei der direkte Zusammenhang zwischen der Nutzung digitaler Technologien und Wohlbefinden nach wie vor nicht eindeutig. Es gebe Auswirkungen in beide Richtungen.