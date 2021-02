Der Missbrauchsbeauftrage der Bundesregierung, Rörig, fordert einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt im Internet.

Anlässlich des "Safer Internet Days" erklärte Rörig in Berlin, in einer digitalen Welt reiche eine freiwillige Selbstverpflichtung der Internetanbieter nicht aus. Man benötige endlich ein neues Jugendschutzgesetz, das auch Interaktionsrisiken bei der Internetnutzung in den Fokus nehme. Damit sollten Anbieter wie Facebook oder Google verpflichtet werden, Kinder und Jugendliche auf ihren Plattformen besser zu schützen. Die Unternehmen trügen dabei eine Verantwortung, die vom Gesetzgeber verbindlich geregelt werden müsse.



Die Novelle des Jugendmedienschutzgesetzes befindet sich derzeit in der Abstimmung.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.