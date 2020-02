Die EU-Kommission hat auf die Risiken der Internetnutzung für Kinder hingewiesen.

In einer Mitteilung zum Aktionstag "Safer Internet Day" heißt es, das Internet sei ein mächtiges Werkzeug, um zu Lernen und sich zu verbinden. Aber es gebe auch Gefahren. Die EU-Kommission wolle sicherstellen, dass das Netz ein sicherer Ort für alle Menschen sei. Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef wies auf die weltweit steigende Zahl von Mobbing-Fällen im Internet hin. Die Organisation will mit einer Kampagne auf die Folgen von böswilligen Kommentaren in Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram aufmerksam machen.



Bundesjustizministerin Lambrecht betonte, die sozialen Medien würden als Brandbeschleuniger für Hass und Hetze missbraucht, gerade von Rechtsextremen. Diese Entwicklung bedrohe die Grundlagen der Demokratie. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes rief dazu auf, Hassbotschaften im Internet zu widersprechen und diese auch anzuzeigen.



Der "Safer Internet Day" ist ein weltweiter Aktionstag. Ziel ist es, das Bewusstsein der Nutzer für einen vorsichtigen Umgang mit ihren Daten zu schärfen.