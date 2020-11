"Gigafactory", zu Deutsch Gigafabrik - ein Wort voller Größenwahn. Und genau so soll der Begriff auch klingen. Erfunden hat ihn Tesla für seine Batteriefabrik in Nevada, die nach Firmenangaben einmal das größte Gebäude der Welt sein soll, das mit erneuerbaren Energien betrieben wird.

Auch die Fabrik für Elektroautos in Brandenburg, die gerade gebaut wird, nennt Tesla nur "Gigafactory".

Nicht neutral, sondern euphemistisch

Dahinter steckt geschickte Firmen-PR: Eine "Gigafactory", das ist kein einfaches Werk zur Herstellung von E-Fahrzeugen – der Anglizismus klingt nach einer Anlage riesigen Ausmaßes, in der hochmoderne Technologien zum Einsatz kommen. Genau deswegen ist der Begriff nicht neutral, sondern ein Euphemismus.

Journalistinnen und Journalisten, die objektiv über die Vor- und Nachteile der Tesla-Pläne berichten wollen, sollten lieber von einem Werk oder einer Fabrik sprechen.

