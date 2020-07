Trotzdem verzichten auch diejenigen kaum auf den Begriff, die sich für die Rechte der Kinder einsetzen. Vor allem aus zwei Gründen: Erstens ist der Begriff so eingeführt, dass jeder weiß, was gemeint ist – das ist etwa der Hilfsorganisation "Innocence in Danger" wichtig.

Mögliche Alternativen seien vielleicht präziser, aber oft auch umständlicher. Wenn etwa von "sexueller" oder "sexualisierter Gewalt gegen Kinder" gesprochen wird, denke man oft an körperliche Gewalt, die werde aber nicht zwangsläufig angewendet.

Wichtiger als die Diskussion sind Taten dagegen

Auch der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, der den Begriff bereits im Titel trägt, sieht das ähnlich. Der Kinderschutzbund dagegen spricht, wo immer das möglich sei, von "sexualisierter Gewalt gegen Kinder".

Eine Formulierung, der sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht anschließen und den Begriff des Kindesmissbrauchs aus dem Strafgesetz streichen will. Viel wichtiger als eine Diskussion um den Begriff ist allen aber, dass etwas gegen die Taten unternommen wird.