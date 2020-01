Die Lage im Bürgerkriegsland Libyen war in den vergangenen Tagen im Fokus der deutschen Medien. Auf der Fluchtroute dorthin müssen Migranten oft mehr als tausend Kilometer durch die Sahara. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" kritisiert das vergessene Flüchtlingselend in der Wüste. Florette Razafimeva war selbst Helferin im Niger und berichtet im Deutschlandfunk von ihrer Arbeit.

Ein großes Problem sei, dass die Flüchtlinge immer gefährlichere Routen nähmen, um nicht von der Grenzpolizei ertappt zu werden. Schlepper setzten die Migranten teilweise ohne Wasser in der Wüste aus. Unter ihnen seien auch vergewaltigte und schwangere Frauen, die an extremen psychischen Belastungen litten. Nur legale Fluchtmöglichkeiten könnten diese Situation beenden, betont Razafimeva.

Zahl der Sahara-Migranten hat sich verdoppelt

Mit Hilfe von Einheimischen und dem nigrischen Gesundheitsministerium sucht "Ärzte ohne Grenzen" ausgesetzte Migranten in der Wüste. Die Teams konnten seit Juli 2019 mehr als 40 Menschen retten, die sonst wohl verdurstet wären.



Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration verdoppelte sich die Zahl der durch den Niger ziehenden Menschen in den ersten zehn Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr – von 267.000 auf 540.000. Darunter sind alle Schutzsuchenden, die wegen menschenunwürdiger Umstände aus den Flüchtlingslagern in Libyen fliehen, aus Algerien abgeschoben werden oder die die Sahara von Süden her durchqueren wollen. Viele sterben beim Versuch in den Sanddünen der Ténéré-Wüste.