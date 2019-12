Die vom Terror bedrohten Sahel-Staaten haben von den Vereinten Nationen ein stärkeres Mandat für die Friedensmission in Mali gefordert.

In einer Erklärung der G5-Gruppe wird der UNO-Sicherheitsrat darum gebeten, sich der Sache anzunehmen. Immer wieder kommt es in Ländern der Sahelzone zu blutigen Anschlägen gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten. Dort sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige mit der Terrormiliz IS verbündet sind. - Zur G5-Gruppe gehören außer Mali der Niger, Burkina Faso, Mauretanien und der Tschad.



Die UNO-Mission in Mali, an der auch deutsche Soldaten beteiligt sind, besteht seit 2013.