Frankreich stockt seine Anti-Terror-Truppe in der Sahel-Zone weiter auf.

Wie Verteidigungsministerin Parly in Paris mitteilte, wird die Zahl auf 5.100 angehoben. Das sind 600 mehr als bislang geplant. Demnach wird die Truppe zum einen Teil im Grenzgebiet zwischen den Staaten Mali, Burkina Faso und Niger eingesetzt. Der andere Teil soll zusammen mit Streitkräften aus den G5-Sahelstaaten - Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso und Mauretanien - zum Einsatz kommen und gemeinsam mit diesen gegen die Islamisten kämpfen. Der Einsatz geht auf Beschlüsse eines Gipfeltreffens von Frankreichs Präsident Macron mit Staats- und Regierungschefs der Sahel-Zone Mitte Januar zurück.



Sie hatten sich in der südfranzösischen Stadt Pau auf eine verstärkte militärische Kooperation gegen in der Region aktive Dschihadisten verständigt.