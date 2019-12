Im Kampf gegen den islamistischen Terror in der afrikanischen Sahelregion zieht das Verteidigungsministerium eine negative Zwischenbilanz.

Regional agierende dschihadistische Gruppierungen genössen weitgehende Bewegungsfreiheit, teilte das Verteidigungsministerium auf eine Anfrage der FDP mit. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einem als Verschlusssache eingestuften Papier, in dem es heißt, weite, teilweise dünn besiedelte Räume mit geringer oder fehlender Staatlichkeit begünstigten kriminelle und terroristische Netzwerke. Verantwortlich für die Verschlechterung der Sicherheitslage seien im Wesentlichen Milizen, die den Terrorgruppen Al-Kaida und IS nahestünden. Die Milizen profitierten dabei von regionalen ethnischen Spannungen, die sie für ihre Zwecke instrumentalisierten. Mit Blick auf die Truppe der Sahel-Staaten Mali, Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso heißt es, die Einheiten seien nur eingeschränkt zu Operationen fähig.



Mitte des Monats hatten die Sahel-Staaten von den Vereinten Nationen ein stärkeres Mandat für die Minusma-Mission in Mali gefordert. Sie ist seit 2013 in dem westafrikanischen Land aktiv.