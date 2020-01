Der französische Präsident Macron und die Staatschefs der Länder der Sahelzone haben sich auf eine verstärkte militärische Kooperation gegen Dschihadisten in der Region geeinigt.

Macron sagte nach einem Treffen in der südfranzösischen Stadt Pau, der Kampf werde auf das besonders gefährdete Grenzgebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger konzentriert. Er kündigte an, weitere 220 Soldaten in die Sahelzone zu schicken.



Vergangene Woche waren bei einem Angriff von Islamisten auf einen Militärstützpunkt im Niger im Grenzgebiet zu Mali 89 Soldaten getötet worden. Die fünf beteiligten Länder der Region billigten ausdrücklich, dass Frankreich militärisch dort weiter engagiert bleibt.