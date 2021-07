Im westafrikanischen Mali hat Übergangspräsident Goita einen Messerangriff unversehrt überstanden.

Goita zeigte sich im Staatsfernsehen, nachdem zuvor ein Angreifer versucht hatte, ihn mit einem Messer zu attackieren. Der Angriff ereignete sich nach dem Gebet im Rahmen der Feierlichkeiten zum muslimischen Opferfest Eid al-Adha in der Großen Moschee der Hauptstadt Bamako. Der Mann sei von den Sicherheitskräften überwältigt worden, teilte das Präsidialamt via Twitter mit. Über die Identität oder das Motiv des Angreifers wurde zunächst nichts bekannt, Goita selbst sprach im Fernsehen von einer isolierten Tat.



Der Militäroberst steht seit Mai an der Spitze des Sahelstaates, nachdem er an zwei Staatsstreichen binnen neun Monaten beteiligt war. Er betonte stets, an den für kommenden Februar geplanten Neuwahlen festhalten zu wollen. In Mali gelten vor allem die entlegenen Wüstengebiete als Rückzugsort für Terroristen, im Rahmen einer internationalen Mission ist auch die Bundeswehr präsent.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.