Aus Sicht der Vereinten Nationen sind mehr als drei Millionen Menschen im westafrikanischen Burkina Faso von Hunger bedroht.

Das Welternährungsprogramm und die Landwirtschaftsorganisation warnten vor einer Nahrungsmittelkrise nach dem Ende der Erntesaison im September. Die Corona-Pandemie habe die Lage in dem von Armut und Dürren geprägten Land noch verschlechtert. Laut Welternährungsprogramm wären rund 43 Millionen Euro Soforthilfen nötig, um die Krise abzuwenden.



Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. In den vergangenen Jahren war besonders der Norden des Landes von mehreren schweren Dürren betroffen. Infolge des Klimawandels ist die Sahelzone südlich der Sahara zunehmend von Wüstenbildung bedroht. In der Region kommt es zudem immer wieder zu dschihadistischer Gewalt, vor der tausende Menschen fliehen.