Linkspartei

Es sei unstrittig, dass die Linke derzeit nicht auf der Gewinnerspur sei, sagte Wagenknecht im Deutschlandfunk . Die Frage sei, ob die Partei in der nächsten Legislaturperiode noch im Bundestag vertreten sei. Eine Gruppe um Wagenknecht hatte einen Aufruf initiiert, der Anfang der Woche bekannt geworden war. Unterzeichner sind unter anderen Co-Fraktionschefin Mohamed Ali sowie die Abgeordneten Dagdelen und Hunko. In dem Aufruf heißt es, so wie bisher dürfe es nicht weitergehen, sonst verschwinde die Partei in der Bedeutungslosigkeit. Die Linke müsse sich für die Arbeitenden, die Familien, die Rentnerinnen und Rentner und die sozial Benachteiligten einsetzen und dürfe sich nicht auf bestimmte Milieus verengen. Eine besondere Verantwortung gebe es für den Osten Deutschlands sowie für abgehängte Regionen. Laut Wagenknecht unterstützen inzwischen 4.000 Menschen den Aufruf.