Sein Lieblingsgeräusch sei Ruhe, gesteht Kai Strobel. Kein Wunder, wer täglich so viele Stunden auf Trommeln und Becken, Gongs oder Marimbafon spielt wie der heute 28-Jährige. Im vergangenen Jahr übte Strobel noch etwas mehr. Dafür gewann er am Ende den ersten Preis beim 68. ARD-Musikwettbewerb in München. Erleben konnte man seine sprühende Musikalität und rhythmische Präzision beim ersten Raderbergkonzert der neuen Saison 20/21.

Das erste Raderbergkonzert der Saison 2020/21 fand coronabedingt ohne Publikum statt. (Deutschlandradio / Thomas Kujawinski)

Im Deutschlandfunk Kammermusiksaal spielte Kai Strobel u.a. Werke von Iannis Xenakis und Darius Milhaud. Und er gratulierte Astor Piazzolla, dem Begründer des Tango Nuevo, vorab zum 100. Geburtstag, u.a. mit einer Hommage von Perkussionist und ARD-Preisträger Alexej Gerassimez. Kai Strobels Triopartner sind der 26-jährige Posaunist Philip Pineda und die Pianistin Elisabeth Brauß.

Die Pianistin Elisabeth Brauß ist eine der derzeitigen BBC New Generation Artists. (Deutschlandradio / Thomas Kujawinski)

Sammy Fain/Tōru Takemitsu

Secret Love

Astor Piazzolla

Primavera Porteña arr. Kai Strobel

Vincent Houdijk

Mapa

Emmanuel Séjourné

Attraction

Astor Piazzolla

Verano Porteño

Bruce Hamilton

Interzones

Iannis Xenakis

Rebonds A

Franz Liszt

Trois études de concert: "La Leggerezza"

Astor Piazzolla

Invierno Porteño

Joseph Kosma/Tōru Takemitsu

Amours Perdues

Darius Milhaud

Scaramouche

Kai Strobel, Schlagwerk

Elisabeth Brauß, Klavier

Philip Pineda, Posaune

Aufnahme vom 6.10.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal