Saisonstart im Eishockey "Einige Besucher sind noch vorsichtig"

Die Nürnberg Ice Tigers sind mit einer 1:4-Niederlage in Iserlohn in die neue DEL-Saison gestartet. Geschäftsführer Wolfgang Gastner ist dennoch optimistisch. Die Vorzeichen seien gut. In diesem Jahr hofft er auf das Tabellen-Mittelfeld, in den nächsten Jahren soll es in die Top-6 gehen.

Wolfgang Gastner im Gespräch mit Astrid Rawohl

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek