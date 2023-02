Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist gestorben. (Picture Alliance / dpa / Marijan Murat)

Er starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Gedenkstätte Yad Vashem mitteilte. Perel war 1925 in Peine geboren worden. Nach seiner Flucht aus Deutschland fiel er 1941 auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion deutschen Truppen in die Hände. Den Holocaust überlebte er, indem er die Identität eines damals so genannten "Volksdeutschen" annahm. International bekannt geworden war Perel durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon". Das Buch diente 1990 auch als Grundlage für einen mehrfach prämierten Film. 1999 erhielt er für seine Bemühungen um die deutsch-israelische Verständigung das Bundesverdienstkreuz.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.