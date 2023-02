Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist gestorben. (Picture Alliance / dpa / Marijan Murat)

Er starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Gedenkstätte Yad Vashem mitteilte. Perel wurde 1925 im niedersächsischen Peine geboren. 1941 fiel er auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion der Wehrmacht in die Hände, entging aber der Erschießung, weil er angab, ein sogenannter "Volksdeutscher" zu sein. International bekannt geworden war Perel durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon".

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil sagte, Perel habe eine unglaubliche innere Stärke besessen. Es müsse ihm sehr schwergefallen sein, sich als Nazi auszugeben, um als Jude zu überleben.

