Britisch-indischer Schriftsteller

Der Schriftsteller Salman Rushdie (EPA/Leonardo Munoz)

Berichten zufolge wird er nicht mehr künstlich beatmet. Er habe bereits wieder sprechen können, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf seinen Agenten. Gegen den Mann, der den indisch-britischen Schriftsteller im US-Bundesstaat New York auf der Bühne angegriffen hatte, wird laut Polizei wegen versuchten Mordes und Körperverletzung ermittelt. Der 24 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Sein Anwalt plädierte in dessen Namen auf nicht schuldig.

US-Präsident Biden verurteilte den Messerangriff auf Rushdie. Der Autor stehe für universelle Werte wie Wahrheit, Mut und Widerstandsfähigkeit. Bundeskanzler Scholz sprach von einer abscheulichen Tat. Die Welt brauche Menschen, die sich vom Hass nicht einschüchtern ließen und furchtlos für die Meinungsfreiheit einträten, erklärte der SPD-Politiker

Rushdie wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. Wegen seines Werks "Die satanischen Verse" aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini zur Ermordung des Autors aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.