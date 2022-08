Nach Angriff

Das Entsetzen über das Attentat auf den Schriftsteller Salman Rushdie ist weltweit groß. (picture alliance / Zumapress / Erik Lesser)

Damit sendet das Präsidium der Vereinigung ein Zeichen der Solidarität "mit diesem mutigen Kämpfer für die Freiheit des Wortes", wie Generalsekretärin Claudia Guderian mitteilte. Der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy plädierte im "Journal du dimanche" dafür, Rushdie mit dem Literatur-Nobelpreis auszuzeichnen. Der indisch-britische Schriftsteller werde seit 30 Jahren dafür bestraft, dass er Texte schreibe, die frei seien und frei machten. Dafür verdiene er Wiedergutmachung.

Rushdie wird seit Jahrzehnten von radikalen Islamisten verfolgt. Wegen seines Werks "Die satanischen Verse" aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini zur Ermordung des Autors aufgefordert. Am Freitag nun wurde Rushdie in den USA auf der Bühne von einem Mann angegriffen und schwer verletzt. Der 24 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Sein Anwalt plädierte in dessen Namen auf nicht schuldig.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.