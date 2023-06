Ehrung

Salman Rushdie erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an Salman Rushdie. Der britisch-indische Schriftsteller verbinde in seinen Romanen und Sachbüchern erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit, begründete der Stiftungsrat seine Entscheidung. Dabei beschreibe er die Wucht, mit der Gewaltregime ganze Gesellschaften zerstörten.

19.06.2023