Der türkische Botschafter Aydin hat die in Deutschland laut gewordene Kritik am Militärgruß türkischer Fußball-Nationalspieler verurteilt.

Die Spieler hätten lediglich Soldaten geehrt, die ihr Leben für ihr Vaterland riskierten, sagte Aydin in Berlin. Dies sei normal und menschlich. Die Kritik an dem Gruß grenze an Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus. Sie stehe zudem gegen die Meinungsfreiheit und sei ein Beispiel dafür, dass es wieder eine anti-türkische Stimmung in Deutschland gebe, fügte der Botschafter hinzu.



Türkische Nationalspieler hatten in den EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien und Frankreich beim Torjubel salutiert. Die Europäische Fußball-Union hat deswegen ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Das UEFA-Regelwerk verbietet politische Äußerungen bei Spielen.