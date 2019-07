Mit einer Neuinszenierung von Mozarts "Idomeneo" hat das Opernprogramm der diesjährigen Salzburger Festspiele begonnen.

Regisseur Peter Sellars setzt sich in seiner Interpretation des mythologischen Stückes, das im antiken Griechenland spielt, mit aktuellen Umweltbedrohungen auseinander.



Sellars hatte zur Eröffnung der Festspiele in seiner Rede eine "ökologische Zivilisation" angemahnt. Eine neue Generation müsse nun die Gelegenheit haben, das Ruder von den Eltern zu übernehmen, die auf der Erde verheerende Schäden angerichtet hätten. In der stilisierten Inszenierung habe man diese Inhalte nur erahnen können, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Vor allem musikalisch sei der Abend vom Feinsten gewesen.