Es war ein mehr als würdiger Auftakt des Salzburger Stiers 2019. Gerhard Polt begeisterte das Publikum restlos mit seinen einmaligen Parodien auf all die Menschen, die einem in Bayern täglich begegnen. Und er bewies einmal mehr, dass er im gesellschaftskritischen Kabarett der unangefochte Meister ist und bleibt.

Gerhard Polt (Andreas Marini)

Seit über vierzig Jahren brilliert er als Kabarettist und Satiriker, als Filmregisseur und Hörspielmacher, als Geschichtenerzähler und Philosoph. Polt ist ein begnadeter Beobachter. Er schaut seinen Zeitgenossen aufs Maul. Auch und gerade dann, wenn es weh tut. Genau deshalb hat sich die Jury des Salzburger Stiers dazu entschieden, ihm in diesen Jahr des Ehrenpreis zu überreichen.

Die Well-Brüder aus´m Biermoos unterstützen Gerhard Polt mit Worten, Gesang und Alphörnern. (Andreas Marini)

Unterstützung bekam er von den drei Well-Brüdern aus´m Biermoos. Christoph, Michael und Karl Well begleiteten Gerhard Polt nicht nur mit ihren Liedern und unzähligen Instrumenten. Sie hielten auch eine sehr persönliche Laudatio auf ihren Freund und langjährigen Wegbegleiter.

Der Salzburger Stier, auch Kabarett Oscar genannt, ist der renommierteste Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum. Er wird jährlich von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern an Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol verliehen. 1982 wurde er zum ersten Mal vergeben und 15 Jahre lang in Salzburg überreicht, seitdem geht er auf Reisen und ist 2019 in Meran angekommen.

Der Salzburger Stier wird 2020 im Deutschlandfunk verliehen. (Deutschlandfunk)

Im nächsten Jahr kommt der Salzburger Stier nach Köln! Deutschlandfunk wird vom 14. bis 16. Mai 2020 Gastgeber für die kommenden Stier-Preisträger sein!