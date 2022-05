Profi-Radsport

Radrennen Frankfurt/Eschborn: Der Zweitplatzierte Fernando Gaviria (l) aus Kolumbien gratuliert dem Sieger Sam Bennett aus Irland. (Sebastian Gollnow/dpa)

Der 33-Jährige vom Team DSM belegte im Massenspurt den 22. Platz. Sam Bennett ausIrland feierte nach 183,9 Kilometern seinen ersten Erfolg vor der Alten Oper; bester Deutscher wurde Phil Bauhaus, er belegte den vierten Platz.

Das frühere Henninger-Turm-Rennen fand erstmals seit drei Jahren wieder an seinem ursprünglichen Termin am 1. Mai statt. 2020 war der Radklassiker komplett ausgefallen, im Vorjahr wurde er in den September verschoben.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.