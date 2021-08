In Sambia waren heute mehr als sieben Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen.

Das galt lange als eine der stabilsten Demokratien in Afrika. Doch zuletzt brodelte es in dem Land. 16 Kandidaten konkurrieren um das Amt des Staatsoberhauptes, als Favoriten gelten jedoch der seit 2015 amtierende Lungu und sein Kontrahent, der Geschäftsmann Hichilema. Parallel zur Präsidentschaftswahl fanden Parlaments- und Kommunalwahlen statt. Der Wahlkampf war von den wirtschaftlichen Problemen des Landes und den Auswirkungen der Corona-Krise geprägt. Wie Dlf-Korrespondentin Jana Genth berichtete, leben inzwischen 60 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.

Bekanntgabe des Ergebnisses am Sonntag

Die Beliebtheitswerte von Präsident Lungu sind zuletzt Umfragen zufolge wegen der schwächelnden Wirtschaft und steigender Lebenshaltungskosten gesunken. Wahlbeobachter rechnen daher mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen, der bereits zum sechsten Mal bei einer Präsidentenwahl antritt und 2016 nur knapp gegen Lungu verloren hatte. Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses wird am Sonntag gerechnet.



In den vergangenen Wochen war es zu Zusammenstößen und Konflikten gekommen. Am Wochenende entsandte die Regierung die Armee in die Straßen der Hauptstadt Lusaka. Für einen Schock sorgte vor zwei Wochen die Ermordung zweier Unterstützer der Regierungspartei Patriotische Front (PF). Sie waren laut Polizei mit Macheten getötet worden. Bei ihren Mördern soll es sich um Oppositionsanhänger handeln. Zuvor hatten junge Lungu-Anhänger Kundgebungen der Opposition mit Gewalt verhindert.

Einbruch der Kupferpreise sorgt für Wirtschaftskrise

Sambia ist Afrikas zweitgrößter Kupferproduzent nach der Demokratischen Republik Kongo und der achtgrößte der Welt. Lange schrieb das 17-Millionen-Einwohner-Land eine Erfolgsgeschichte in der Region. Ein Einbruch der Kupferpreise 2011 stürzte es in eine wirtschaftliche Krise. Laut Weltbank ist Sambias Wirtschaft nach 15 Jahren großen sozioökonomischen Fortschritts zuletzt erlahmt. Unter Lungu geriet man zudem mit der Rückzahlung der Staatsschulden in Verzug. Die Inflation stieg im Juni auf über 24 Prozent - den höchsten Wert seit mehr als zehn Jahren.



Menschenrechtler äußern sich besorgt über den zunehmend autoritären Kurs Lungus. Die Repression der vergangenen Jahre habe die einstige afrikanische Vorzeige-Demokratie an den Rand einer Menschenrechtskrise gedrängt, erklärte Amnesty International im Juni bei der Vorstellung eines Berichts in London. Demzufolge wurden seit dem Amtsantritt von Lungu im Jahr 2016 mehrere Oppositionelle sowie Aktivistinnen und Aktivisten inhaftiert und unabhängige Medienhäuser geschlossen.

Kritik an Verfolgung Homosexueller - US-Botschafter musste Land verlassen

Auch der Medienexperte Richard Mulonga, Gründer des Portals Bloggers of Zambia, beobachtet seit einiger Zeit mit Sorge, wie Zeitungen geschlossen, kritische Journalisten verprügelt, Meinungsfreiheit in Sozialen Medien eingeschränkt und Oppositionsvertreter vom staatlichen Fernsehen verbannt werden. 2020 schlossen die Behörden einen regierungskritischen TV-Sender, vier Jahre zuvor traf es die größte unabhängige Tageszeitung.



Im März 2020 wurden ein 15-Jähriger verhaftet, weil er Lungu auf Facebook kritisiert und mit einem "Hund" verglichen hatte. Nun droht dem Jugendlichen eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis. Ein Jahr zuvor musste der US-Botschafter die Hauptstadt Lusaka verlassen: Er hatte sich gegen die Verfolgung Homosexueller durch Sambias Behörden ausgesprochen."

