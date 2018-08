Nach Angaben der Anwälte des nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. ist ihr Mandant dort gefoltert worden.

In einem Brief an Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Stamp, FDP, schreiben die Anwälte, Sami A. habe im Gefängnis in Tunesien fast zwei Tage lang weder zu Essen noch zu Trinken bekommen. Außerdem berichten sie von Nackenschlägen, Fesseln und Schlafentzug. Diese Behandlung sei als Folter einzustufen.



Stamps Ministerium hat den Eingang des Briefes bestätigt, gibt sich ansonsten aber zurückhaltend. Man sei weiterhin davon überzeugt, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert worden sei und ihm auch keine Folter drohe.



Die Frage ist politisch brisant. Stamp hatte vor zwei Wochen gesagt, er würde sein Amt zur Verfügung stellen, sollte Sami A. in Tunesien gefoltert werden.