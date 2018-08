In der Diskussion über die Abschiebung des Islamisten Sami A. sieht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet die Bundesregierung am Zug.

Diese stehe jetzt in der Pflicht, auf diplomatischem Wege die Zusicherung von Tunesien einzuholen, dass dem Mann dort keine Folter drohe, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Klar sei, dass das letztinstanzliche Gerichtsurteil zu dem als Gefährder eingestuften Sami A. respektiert werden müsse. Aufgabe sei es, ihn zurückzuholen.



Der zuletzt in Bochum lebende Mann war Mitte Juli nach Tunesien abgeschoben worden, und zwar zu Unrecht, wie das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Wesfalen später entschied.