Um Mitternacht ist die Frist abgelaufen, innerhalb derer die Stadt Bochum die Rückholung des Islamisten Sami A. von Tunesien nach Deutschland hätte einleiten müssen.

Bisher sind allerdings noch keine Schritte unternommen worden. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte in dem Fall gestern gegen die Stadt Bochum entschieden. Danach hat die dortige Ausländerbehörde keinerlei Bemühungen erkennen lassen, Sami A. wieder nach Deutschland zurückzuholen. Dessen Anwältin hat angekündigt, unmittelbar nach Fristablauf das fällige Zwangsgeld von 10.000 Euro bei der Stadt Bochum einzufordern.



Wie es nun in dem Fall weitergeht, ist noch unklar: Sami A. ist in Tunesien auf freiem Fuß. Allerdings haben die tunesischen Behörden seinen Reisepass eingezogen, da Terrorermittlungen gegen den 42-Jährigen laufen. Damit ist eine Ausreise oder eine zwangsweise Rückführung des Mannes nach Deutschland nicht möglich.