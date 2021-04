Paul Sacher war Dirigent, Mäzen und ein großer Verehrer von Igor Strawinsky. Als der Nachlass des Komponisten 1983 in New York verkauft wurde, setzte Sacher alles daran, ihn für seine Stiftung zu gewinnen. Für 5,25 Millionen Dollar erwarb er die Sammlung, die heute in der Baseler Paul Sacher Stiftung öffentlich zugänglich ist.

"Unglaublich viele Dokumente aufbewahrt"

Über sein ganzes Leben hinweg habe Strawinsky unzählige Unterlagen gesammelt, sagt Kuratorin Heidy Zimmermann. "Nicht nur, was sein unmittelbares Komponieren und Skizzieren betraf, sondern auch die ganzen Begleitdokumente zu seinem musikalischen Leben". Dazu gehören mehrere Zehntausend Briefe, Programmhefte und Fotos von seiner Kindheit bis zu seinem Tod.

Aus der ganzen Welt reisen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Basel. Denn die Stiftung lege Wert darauf, keine Dokumente zu kopieren oder zu verschicken, erklärt Zimmermann: Die Forschenden sollen vor Ort arbeiten und so in Austausch kommen.

"Schon zu Lebzeiten eine historische Figur"

Aus den Unterlagen lasse sich erkennen, dass Strawinsky sich bewusst selbst dargestellt habe. "Er ist wahrscheinlich die meist fotografierte Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts, neben Picasso", meint die Kuratorin. Auch seine öffentliche Meinung habe er wohlweislich dem jeweiligen politischen Kontext angepasst und so oft widersprüchliche Aussagen gemacht.

Das Herzstück der Sammlung Strawinsky seien die Musikmanuskripte, sagt Heidy Zimmermann. Anhand der umfangreichen Dossiers lasse sich der Schaffensprozess des Komponisten nachvollziehen: vom ersten Notizzettel über die Entwürfe am Klavier bis hin zu den prächtig gestalteten Reinschriften.

Kreative Anverwandlung als große Stärke

Was Strawinsky so besonders mache: Ihm sei es gelungen, bestehendes musikalisches Material aufzugreifen, um es sich anzuverwandeln und etwas ganz Eigenes daraus zu machen. "Am Ende klingt es zwar wie eine russische Melodie oder wie Pergolesi, und trotzdem hört man in den ersten Minuten, es ist Strawinsky."