Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, de Masi, hat die von ihm mitbegründete Sammlungsbewegung "Aufstehen" gegen Kritik verteidigt.

Viele Menschen fühlten sich mit ihren Alltagssorgen von den Parteien nicht mehr vertreten, sagte de Masi im Deutschlandfunk. Die Initiative rücke soziale Themen wie bezahlbare Mieten und Bekämpfung der Altersarmut in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Da gehörten sie auch hin. "Aufstehen" biete politikverdrossenen Menschen die Möglichkeit, sich zu engagieren. Mit Blick auf linke Bewegungen in den USA und Großbritannien könne man sehen, dass Tausende sich für Politik begeistern würden, wenn man ihnen ein überzeugendes Angebot mache, betonte de Masi. Seinen Angaben zufolge gibt es seit dem Start der linken Sammelbewegung vor wenigen Tagen zehntausende Mitgliederanträge.



Der SPD-Vizevorsitzende Stegner hatte die von Linksfraktionschefin Wagenknecht vorgestellte Bewegung als "PR-Aktion mit starken Egotrip-Anteilen" kritisiert. Er schrieb auf Facebook, in einem Europa, das konsequent nach rechts drifte, brauche es dringend progressive Alternativen. Wagenknechts Initiative sei aber bei europäischen oder integrationspolitischen Themen keineswegs progressiv oder links.



Aufstehen" und ist seit dem vergangenen Wochenende mit einer Webseite im Internet vertreten.